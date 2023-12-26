Зміна призивного віку та відстрочки: Кабмін вніс на розгляд ВР законопроєкт щодо мобілізації

Кабмін вніс зміни до проєкту з мобілізації в Україні

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який пропонує внести зміни до законів про мобілізацію та військову службу.

У тексті законопроєкту про удосконалення мобілізації і військового обліку, який до Верховної Ради було внесено Урядом, йдеться про зміну призовного віку та уточнення щодо осіб, які мають право на відстрочку, пише ТСН.

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Зміни передбачають:

Зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Уточнення переліку осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Звільнення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян, зокрема: здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої та фахової вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічних працівників вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічних працівників закладів фахової вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно в закладах вищої або фахової вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах фахової (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку; чоловіків і жінок, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції; військовозобов'язаних, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас протягом двох років з дня звільнення.



Крім того, законопроект пропонує:

Надавати можливість військовослужбовцям, яких звільнили з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів.

Залучати органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних і військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій до активної участі в заходах проведення мобілізації, зокрема, під час оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку під час мобілізації, до збірних пунктів і військових частин.

Уточнити обов'язки громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації.

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