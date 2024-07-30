Чи зміниться мінімальна зарплата для українців у 2025 році

Верховна Рада прийняла рішення заморозити деякі мінімуми до 2028 року. Тобто проведення індексації визначених значень на період з 2025 до 2027 року не передбачено.

Про це пише 24 канал.

Експерт у галузі економіки Олег Пендзин підкреслює, що такий крок з боку держави матиме негативний вплив на громадян України, зокрема на тих, чий основний дохід складають соціальні виплати.

"Там не буде індексуватися ні прожитковий мінімум, ні мінімальна зарплата. Тобто, у зв'язку з відсутністю коштів, 3 тисячі на прожитковий мінімум і 8 тисяч на мінімалку на найближчі три роки "заморожуються". Водночас тільки у 2025 році, згідно з макроекономічним прогнозом, який закладений у бюджетній декларації, очікується інфляція на рівні 10%", – зазначає Пендзин.

На його думку, незважаючи на війну, українська влада повинна коригувати розмір соціальних виплат, оскільки вони мають значний вплив на рівень життя громадян. Економіст підкреслює, що поточний прожитковий мінімум не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше UAportal вже писав, до чого може призвести те, що уряд планує не піднімати мінімальні пенсії та соцвиплати кілька років.

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