Відомий кухар розкрив секрети приготування ідеального стейка в домашніх умовах

Соковитий стейк стане смачною вечерею. Однак чимало людей сумніваються у тому, як правильно приготувати м'ясо, щоб воно вийшло насправді смачним.

Відомий шеф-кухар Гордон Размі розповів, що потрібно робити, щоб насолоджуватися приголомшливим рідким або середньо просмаженим стейком. Про це повідомляє Express.co.uk.

За його словами, варто дістати стейк з холодильника за 20 хвилин до початку приготування. Приготування стейка, який "охолодився" в центрі, означає, що вам доведеться пересмажити його зовні, тому уникайте цього.

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Приправляйте стейк сіллю та великими зернами перцю. Приправу потрібно втирати у м'ясо.

Коли сковорода нагріється, додайте трохи оливкової олії та покрутіть. Оливкова олія необхідна, щоб стейк не підгорів.

Акуратно переверніть стейк щипцями. Щоб отримати "справді приємний смак", додайте кілька зубчиків неочищеного, подрібненого часнику. Також додайте кілька гілочок чебрецю для додаткового аромату.

Обов’язково перевертайте стейки щохвилини, щоб кожна сторона набула рівномірного кольору. Додайте трохи олії. Поки стейк ще готується на сковороді, наріжте кілька шматочків масла.

Нахиліть сковороду і змастіть стейк соком, олією, чебрецем та часником. Щипцями візьміть часник і натріть ним стейк. Вимкніть газ і зніміть стейк з вогню. Перекладіть його на дерев'яну дошку і залиште.

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