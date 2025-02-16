Йоханнес Бьо знову на вершині, а Кемпбелл Райт творить історію: головні підсумки спринту в Ленцергайде

Чемпіонат світу з біатлону в Ленцергайде продовжився чоловічим спринтом на 10 км, який відбувся 15 лютого. Ідеальні погодні умови – без сильного вітру та опадів – створили рівні можливості для всіх спортсменів. Йоханнес-Тінгнес Бьо вкотре підтвердив свій статус неперевершеного лідера сучасного біатлону. Бездоганна стрільба та феноменальний темп проходження дистанції принесли йому чергову перемогу.

Справжньою сенсацією стало срібло 22-річного Кемпбелла Райта. До цієї гонки він не мав особистих подіумів, тож його успіх став не лише кар’єрним проривом, а й історичним моментом для американського біатлону. Райт довів, що наполеглива праця та віра в себе можуть принести несподівані, але заслужені досягнення. Його виступ – це ще одне свідчення того, що біатлон виходить за межі традиційних біатлонних країн, і нові імена можуть змінювати розстановку сил.

Бронза дісталася французу Кантену Фійон-Майє, який підтвердив свою стабільність та конкурентоспроможність. Попри сильний натиск з боку норвежців, він зумів утриматися серед найкращих, здобувши ще одну нагороду для французької збірної. Це вже не перший подіум для нього в сезоні, і його стабільність у топ-3 підтверджує, що Франція продовжує боротьбу за домінування у світовому біатлоні. Результати цього спринту засвідчили, що біатлон стає дедалі менш передбачуваним, а поява нових імен на подіумі додає інтриги та робить змагання ще більш захопливими для вболівальників.

Українські біатлоністи також продемонстрували боротьбу за місця в переслідуванні. Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний забезпечили собі участь у наступному етапі, посівши відповідно 35-е, 36-е та 37-е місця. Натомість Тарас Лесюк не зміг пробитися в топ-60, що унеможливило його продовження боротьби. Українські спортсмени продовжують набирати форму, і вболівальники сподіваються побачити їх у боротьбі за вищі позиції.

Наступна гонка переслідування стане ще одним випробуванням для біатлоністів. Для вболівальників це шанс побачити нові захопливі моменти, боротьбу за лідерство та, можливо, ще одну несподіванку, яка змінить розклад сил у цьому чемпіонаті. Очікується, що спортсмени зроблять усе можливе, щоб виправити помилки спринту та покращити свої позиції. Суперництво стає все напруженішим, а значить, нас чекає ще більше драматичних моментів і блискучих фінішів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!