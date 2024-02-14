Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово: до чого це призведе

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про цілодобову роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Адвокат Роман Сімутін вважає, що це може свідчити про підготовку до прийняття нового закону про мобілізацію. Наразі невідомо, чи буде внесено відповідні зміни до законодавства. Ситуація потребує подальшого вивчення та офіційних роз'яснень з боку влади.

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Очікується, що вночі працівники ТЦК:

Розглядатимуть справи про адміністративні порушення та накладатимуть стягнення.

Проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження.

Вестимуть облік військовозобов'язаних.

Сімутін також зазначає, що такі дії можуть бути незаконними, адже Кримінально-процесуальний кодекс забороняє допитувати людей після 20:00.

Існує ризик валу адміністративних справ, пов'язаних з обмеженням прав громадян, таких як:

Заборона на виїзд за кордон

Арешт рахунків

Затримання до 3 діб з доставкою до ТЦК для проходження медкомісії

Раніше заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін закликав українців припинити істерику з приводу мобілізації.

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