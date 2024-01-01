Кабмін затвердив новий порядок виплат субсидій та пільг: коли прийдуть кошти?

Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок виплати житлових субсидій та пільг громадянам. Кошти надійдуть громадянам до 5 числа кожного місяця.

Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство соціальної політики України. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Пенсійний фонд України.

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Бюджетні кошти спрямовуються на:

виплату житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

виплату громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

виплату громадянам коштів додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива.

Пенсійний фонд перераховує бюджетні кошти для виплати житлових субсидій одержувачам:

на рахунки, відкриті в уповноважених банках, - до 5 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії;

через виплатні об’єкти (організацію, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, Укрпошту) - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

Субсидії в бюджеті-2024

У державному бюджеті на 2024 рік виділено на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

Також Кабінет Міністрів України затвердив постанову про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень. Кошти на цю програму частково надають міжнародні організації.

Основні зміни у новому порядку виплати житлових субсидій та пільг

Виплати субсидій та пільг будуть здійснюватися не пізніше 5 числа кожного місяця.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Пенсійний фонд України.

Додаткова підтримка на придбання твердого пічного побутового палива буде надаватися пільговикам та субсидіантам.

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