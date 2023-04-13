Як швидко начистити багато часнику для холодцю: відео-лайфхак

Під час святкових приготувань не варто витрачати багато часу для того, аби начистити багато часнику, який додають до м'ясних страв та холодцю. Існують прості способи, як зробити це швидко.

Наприклад, відокремлені від головки кілька зубчиків треба притиснути долонею, покатати по столу, тоді лушпиння потріскається і відокремлюватиметься легко.

А ще – відокремлені один від одного зубчики можна скласти у металеву миску, накрити її такою ж, й утримуючи їх одна на одній потрясти 15-20 секунд. Зубчики часнику мають бути сухими, тоді вони легко відлущаться від лушпиння.

Читайте також: Як акуратно відділити жовток від білка за допомогою часнику: спосіб, про який ви ніколи не здогадувались (відео)

Можна скористатися й холодною водою – на 10 хвилин покладіть зубчики часнику, а потім лушпиння легко відійде від ядер.

Досвідчені кухарі при чищенні часнику використовують ніж з широким лезом. Потрібно зубчик часнику покласти на обробну дошку і придавити його пласкою стороною ножа, притиснувши долонею зверху. Після цього лушпиння з часнику легко зніметься.

Якщо ці способи ви вже випробовували й вони вам не сподобалися, я ще один – з використанням мікрохвильовки. Тож, спочатку потрібно розібрати голівку часнику на зубчики та покласти їх на блюдце.

Його ставлять у мікрохвильову піч та вмикають на 20 секунд. Після цього лушпиння легко відійде від ядер часнику.

Раніше ми писали про 3 найзручніші способи почистити рибу від луски.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!