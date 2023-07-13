Як швидко очистити сковорідки від нагару за допомогою господарського мила: геніальний лайфхак

У процесі готування на сковородах часто утворюється неприємний наліт, який складно видалити. Часто звичайні губки та агресивні миючі засоби не можуть справитися з цим завданням.

Проте, досвідчені господині знають простий і доступний спосіб вирішення цієї загальної проблеми – використання звичайного господарського мила.

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Спочатку потрібно натерти господарське мило на тертці з дрібними отворами, а потім рівномірно розподілити отриману стружку по всій поверхні сковороди. Після цього додайте невелику кількість води до сковороди так, щоб мило було покрите рідиною.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та нагрівайте її, доки мило повністю не розчиниться у воді. Цей процес займе приблизно 7-10 хвилин. Під час нагрівання використовуйте губку для миття посуду, щоб рівномірно розподілити мильну розчин на стінках сковороди. Потім просто очистіть сковороду губкою з жорсткою стороною щоб видалити бруд.

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