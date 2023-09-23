Як швидко прогнати міль з будинку: способи, без використання хімії

Міль – це комаха, яка завдає значної шкоди одягу та іншим речам. Вона може легко проникнути в оселю через вікна або двері, а іноді її можна принести додому разом із новими речами.

Позбутися молі буває складно, але існує кілька ефективних народних методів, про які UAportal розповість.

Генеральне прибирання

Перш ніж застосовувати будь-які засоби від молі, необхідно провести генеральне прибирання. Це допоможе позбутися личинок молі, які можуть бути приховані у щілинах і складках одягу.

Ефірні олії

Ефірні олії лаванди, ялинки, герані, полину, розмарину, гвоздики або лаврового листа мають сильний запах, який відлякує міль. Для захисту одягу від молі можна використовувати такі способи:

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Розкласти на полицях шафи ватяні диски, просочені ефірною олією.

Розвісити в шафі тканинні мішечки з листям або квітами цих рослин.

Додати кілька крапель ефірної олії в пральній порошок або ополіскувачі для тканини.

Щоб ефірні олії були ефективними, їх потрібно використовувати регулярно. Ватні диски, просочені ефірною олією, потрібно міняти щотижня. Тканинним мішечкам з листям або квітами рослин можна надавати будь-яку форму і розмір. Їх можна повісити на гачок у шафі або просто покласти на полицю.

Також від молі допомагають такі методи:

Розкласти в шафі шматки фольги або плівки. Міль не любить гладкі поверхні.

Заморозити одяг на кілька годин. Це допоможе знищити личинок молі.

Виставити речі на сонці. Міль не любить яскраве світло.

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