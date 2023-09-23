Як швидко прогнати міль з будинку: способи, без використання хімії
Міль – це комаха, яка завдає значної шкоди одягу та іншим речам. Вона може легко проникнути в оселю через вікна або двері, а іноді її можна принести додому разом із новими речами.
Позбутися молі буває складно, але існує кілька ефективних народних методів, про які UAportal розповість.
Генеральне прибирання
Перш ніж застосовувати будь-які засоби від молі, необхідно провести генеральне прибирання. Це допоможе позбутися личинок молі, які можуть бути приховані у щілинах і складках одягу.
Ефірні олії
Ефірні олії лаванди, ялинки, герані, полину, розмарину, гвоздики або лаврового листа мають сильний запах, який відлякує міль. Для захисту одягу від молі можна використовувати такі способи:
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- Розкласти на полицях шафи ватяні диски, просочені ефірною олією.
- Розвісити в шафі тканинні мішечки з листям або квітами цих рослин.
- Додати кілька крапель ефірної олії в пральній порошок або ополіскувачі для тканини.
Щоб ефірні олії були ефективними, їх потрібно використовувати регулярно. Ватні диски, просочені ефірною олією, потрібно міняти щотижня. Тканинним мішечкам з листям або квітами рослин можна надавати будь-яку форму і розмір. Їх можна повісити на гачок у шафі або просто покласти на полицю.
Також від молі допомагають такі методи:
- Розкласти в шафі шматки фольги або плівки. Міль не любить гладкі поверхні.
- Заморозити одяг на кілька годин. Це допоможе знищити личинок молі.
- Виставити речі на сонці. Міль не любить яскраве світло.
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