Як швидко перевірити свіжість молока в домашніх умовах: лайфхак із содою

Перед тим, як використовувати молоко у рецептах чи вживати у їжу, треба пересвідчитись, що воно свіже. Українська кулінарна блогерка Тетяна Широкоступ підкаже, як легко перевірити молоко на свіжість.

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Як перевірити чи свіже молоко

Отже, щоб перевірити молоко, потрібно налити 50 мл молока в склянку і додати до нього чверть чайної ложки харчової соди. Потім добре перемішати та спостерігати за реакцією. Якщо утворилася піна або з’явилися бульбашки, значить у молоці є велика кількість кислоти, а отже воно не свіже.

Кулінарна блогерка наголосила, що цей метод дуже простий і легкий у виконанні та одразу допомагає визначити якість напою, без спеціальних приладів чи професійних знань.

Нагадаємо, ми вже писали, як розводити сухе молоко.

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