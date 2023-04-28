Як хатній безлад впливає на психіку людини: відповідь вчених вразила

Захламленість починається з великої кількості непотрібних нам речей, які нам шкода викидати. Ми можемо придумати сотні пояснень, чому не викидаємо або не віддаємо сукню чи піджак, які вже не носимо і швидше за все не будемо. Але ми залишаємо речі, які нам малі “на випадок схуднення", одяг, який вийшов з моди “на випадок її повернення" та й взагалі, на речі були витрачені гроші, тому іх викидання – це недозволене марнотратство.

Бардак у домі напряму пов‘язаний із безладом у наших емоціях та голові: старі образи, стосунки, які себе вичерпали – зі всім цим необхідно навести лад. Безлад робить наше життя складнішим, адже елементарний щоденний пошук ключів серед мотлоху забирає багато наших нервів. Кожні десять хвилин ранкового пошуку ключів виливаються у години марно втраченого часу.

Надмірний безлад

Коли бардак вдома приймає образ армагедону – він морально та фізично ставить людину в дисфункціональне домашнє середовище, яке підвищує рівень стресу. Через безлад у людини зникає відчуття безпеки власного дому. Ви не можете розслабитись, вам незатишно.

Безлад вдома впливає і на соціальне життя: ви не можете нікого до себе запросити, відчуваючи сором, що викликає почуття самотності та неповноцінності.

Кілька кроків до порядку удома

Щоб навести лад у голові для початку приберіть удома:

Викиньте всі непотрібні речі

Огляньте кожну кімнату та шафу і викиньте те, що перетворилось на сміття: стару косметику, зіпсовану їжу, поламані гаджети. Якщо є цінні речі, які ви більше не використовуєте – віддайте їх.

Меблі, які вам не потрібні, одяг та взуття, які вже не носите віддайте на благодійність чи на переробку.

Розділіть свій гардероб за сезонами

Ховайте несезонні речі. Так у вашій шафі з’явиться більше місця та порядок. Є безліч методів зберігання речей навіть у дуже маленькій квартирі.

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Не купляйте одразу кілька однакових речей

Напевно, ви не будете часто носити десяті босоніжки та користуватись п'ятим чайником.

Не запасайтесь “на потім".

Вам дійсно потрібна шоста пара джинсів по знижці та крісло для будинку, який ви ще не придбали? Купляйте те, у чому дійсно маєте потребу.

Наводьте порядок щодня

Приділяйте 10 – 20 хвилин кожного дня прибиранню. Ви можете пропилососити, помити ванну чи посуд. Таким чином прибирання не буде займати у вам півдня і приноситиме радість.

Нагадаємо, ми вже писали, як починати ранок, щоб день був вдалим.

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