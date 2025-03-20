Як Дубай готується до майбутнього: нерухомість переходить у цифровий світ

У Дубаї стартував амбітний експеримент із токенізації нерухомості, який може докорінно змінити як традиційний ринок, так і криптоекосистему. Використання технології блокчейну для цифрового оформлення прав власності обіцяє зробити процеси прозорішими, зменшити бюрократичні перепони та відкрити нові шляхи для інвестицій. Блокчейн дозволяє автоматизувати транзакції, знижуючи ризик шахрайства та скорочуючи час на оформлення угод. Інвестори отримують змогу швидше оперувати активами, що раніше вимагало значних зусиль та перевірок.

Ця ініціатива стала можливою завдяки співпраці Дубайського земельного департаменту (DLD) із Управлінням з регулювання віртуальних активів (VARA) та Фондом майбутнього Дубая (DFF). Прогнози вражають: до 2033 року цифровізована нерухомість може охоплювати 7% міських угод, що відповідає 60 мільярдам дирхамів ($16 мільярдів). Це демонструє глобальний тренд інтеграції реальних активів (RWA) у блокчейн-екосистему, що може прискорити використання криптовалют у фінансовому секторі.

Розвиток такої моделі дозволяє державним структурам ефективніше контролювати ринок та зменшувати бюрократичні складнощі, пов'язані з реєстрацією власності. Крім того, завдяки токенізації угоди стають доступнішими для ширшого кола інвесторів, що сприяє більшій ліквідності ринку. Інвестори можуть брати участь у проектах без необхідності володіти повним об'єктом, що відкриває нові можливості для диверсифікації капіталу.

Що це означає для криптоентузіастів? По-перше, відкривається новий клас активів, доступний для інвестицій. Токенізована нерухомість дозволяє навіть малим вкладникам отримати частку у престижних об'єктах без значних стартових капіталовкладень. По-друге, подібні ініціативи можуть сприяти більшому прийняттю криптоплатежів у реальній економіці, що підсилить довіру до цифрових активів. Залучення таких інструментів сприяє масовому використанню смарт-контрактів, що забезпечують безпеку та прозорість угод.

Втім, процес впровадження має свої виклики. Юридичні нюанси, технічні труднощі та необхідність міжнародної гармонізації стандартів можуть сповільнити масову адаптацію. Проте Дубай вже неодноразово доводив, що є лідером у технологічних проривах, і його досвід може стати прикладом для інших країн. Влада міста активно співпрацює з міжнародними регуляторами для створення стабільної нормативної бази, яка дозволить уникнути правових колізій та полегшить взаємодію з іншими юрисдикціями. Це лише початок масштабних змін, які можуть повністю змінити уявлення про ринок нерухомості у цифрову епоху.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!