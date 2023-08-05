Як зберігати банани свіжими довше, щоб не чорніли

Банани – фрукти, які є на ринку в будь-яку пору року. Проте часто трапляється, що жовті банани починають чорніти відразу після покупки.

У Мashed розповіли, чому так трапляється, та як довше зберігати фрукти свіжими.

Згідно з дослідженням, основна причина, чому банани швидко дозрівають та стають темно-коричневими або навіть чорними, полягає у високій температурі зберігання. Це впливає на активність ферменту, який змушує плоди дозрівати швидше. Вчені рекомендують зберігати банани в холодильнику. При таких умовах банани залишатимуться свіжими та стиглими довший період, зберігаючи свій жовтий колір.

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Зазначили, що один пошкоджений або перестиглий банан може вплинути на інші, якщо лежить поруч з ними. Це відбувається через те, що перестиглі або пошкоджені банани виділяють гормон етилен, який прискорює процес дозрівання. Також банани швидше дозрівають у вологому середовищі, зокрема при зберіганні в контейнерах або пластикових пакетах.

Крім того, дослідники знайшли інший спосіб уповільнити реакцію ферменту, який змінює колір бананів. Кислоти, такі як сік лимона, лайма, або оцет, допомагають утримати фермент у неактивному стані. Рекомендується або обливати нарізані банани кислим розчином або натирати їх перед очищенням. Таким чином дотримання оптимальних умов зберігання допоможе уникнути непотрібних втрат і дозволить насолоджуватися цим фруктом протягом тривалого періоду.

Нагадаємо, вчені рекомендують не викидати прожилки з бананів, оскільки вони є напрочуд поживними.

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