Як позбутися мишей вдома: народні методи

Боротися з мишами у будинках можна не лише ефективно, але й гуманно. Зокрема, позбутися гризунів можна не лише за допомогою мишоловки.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що для цього можна використати народні методи. А саме:

Пижма

Один із ефективних способів боротьби з мишами – використання пижми. Гризуни не переносять різкого запаху цієї рослини. Господарі можуть просто розкласти зірвані гілочки пижми в місцях, де хочуть позбутися гризунів. Щоб досягти максимального ефекту, рекомендується створити достатньо товстий шар.

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М'ята і ефірні олії

М'ята – інший природний ворог мишей. Її гілки та листя можна використовувати для засобу, який відлякує гризунів. Якщо немає можливості отримати свіжу м'яту, то ефірні олії м'яти будуть ефективним засобом.

Для приготування розчину, який відлякує мишей, вам знадобиться:

15 крапель ефірної олії м'яти,

10 мл спирту,

300 мл води.

Цю суміш можна використовувати для обприскування всіх місць, куди можуть проникнути гризуни, такі як щілини та дірки в будівлях. Як додатковий захист, можна також просочити шматочки тканини в ефірну олію м'яти і розташувати їх у проблемних місцях.

Використання таких природних методів дозволяє відвадити мишей та інших гризунів від будинків, не застосовуючи агресивних хімічних речовин або мишоловок. При цьому ці методи залишають ваше домогосподарство навіть більш безпечним.

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