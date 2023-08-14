Як позбутися неприємного запаху в туалеті: топ натуральних освіжувачів повітря

Санвузол – одна з кімнат в оселі, яка потребує частого прибирання. Важливо вчасно мити та прибирати у ванній та у туалеті, аби там не розвинулися неприємні запахи й не з'явилася цвіль.

Якщо ви не користуєтеся штучними засобами для ароматизації повітря в туалетній кімнаті, є кілька способів позбутися неприємного запаху за простих способів.

Як повідомляє Sante, дезодорувати туалет можна за допомогою гвоздики. Для цього потрібно взяти літр води, 10 гвоздик, пів склянки соди та додати кілька крапель ефірної олії м'яти, лимона або лаванди.

Змішайте всі інгредієнти та перелийте у невеличкі місткості, розставте їх у туалетній кімнаті й цей засіб вбере неприємні запахи й ароматизує повітря.

Можна використати просто ефірні олії розмарину, лаванди, лемонграсу, м’яти або евкаліпту. Кілька крапель додайте у склянку воду й розпиліть рідину у ванній та туалеті.

Читайте також: П'ять способів позбутися від бруду та стійкого неприємного запаху в туалеті

Гарним засобом позбутися неприємних запахів слугує оцет. Він має й дезінфікуючий ефект. Його розводять водою та промивають унітаз та стіни туалетної кімнати.

Замість оцту можна використати й соду. Потрібно насипати її в миску, додати трохи воду й розчином промити унітаз.

Можна створити й ароматизатор повітря власноруч. Візьміть сік з одного лимона, додайте чайну ложку оцту, дві столові лодки соди, додайте кілька крапель ефірної олії та чайну ложку перекису водню.

Змішайте інгредієнти для створення "капсул" і дайте їм висохнути протягом ночі. Як тільки з'являється неприємний запах, вам залишається лише кинути таблетку в унітаз перед змивом. Результат – приємний запах і чисті труби.

Нагадаємо, щоб ваш унітаз був не лише чистим, а я продезинфікованим, можна час від часу використовувати побутову хімію, яка знищує мікроби та допомагає його відбілити. Якщо ви маєте алергічні реакції на різні побутові засоби, можна скористатися й "народними" способами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!