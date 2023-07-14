Як позбутися плісняви у пральній машинці за лічені хвилини

Одне з найгірших почуттів у світі. коли ви випрали одяг, а він має неприємний запах. Цьому може сприяти поява цвілі у пральній машинці.

Зазвичай цвіль з'являється біля дверцят машинки, де розміщується гумовий ущільнювач, а ще – у відсіку для прального порошку та за цим відсіком.

Якщо ви вже зіткнулися з такою проблемою, можна позбутися цвілі за допомогою оцту.

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Одягніть захисні рукавички та візьміть старий рушник. Змішайте склянку оцту з теплою водою. Змочіть рушник у суміші та почніть витирати ним будь-яку видиму цвіль.

Потім запустіть цикл прання на найгарячішому рівні, на який здатна ваша машинка, додавши склянку оцту замість прального порошку.

Цей спосіб дозволить видалити цвіль усередині пралки.

Коли машинка завершить цикл прання, відкрийте дверцята та відсік для порошку. Візьміть старий махровий рушник та протріть все насухо. Залиште дверцята пралки відкритими, аби вивітрити запах оцту.

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