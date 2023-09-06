Як уникнути накопичення льоду в холодильнику: простий лайфхак

Багатьом з нас відома ситуація, коли на задній стінці холодильника накопичується лід, і це може траплятися навіть у холодильниках із системою No Frost.

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Проте є простий і ефективний спосіб запобігти цьому явищу, і вам навіть не доведеться розморожувати свій холодильник, пише Телеграф. Для того, щоб забути про проблему намерзання льоду на задній стінці вашого холодильника протягом щонайменше року, вам знадобиться звичайна рафінована олія без запаху.

Ось як це зробити:

Змочіть ватний диск олією. Протріть стінки холодильника, де зазвичай утворюється лід. Масляниста поверхня не дасть конденсату утворювати лід. Вода буде скочуватись у спеціальний дренажний шланг, а потім в контейнер для збирання води.

Цей процес можна періодично повторювати, щоб підтримувати холодильник у чистоті. Також не забувайте в періодично перевіряти дренажний отвір, щоб уникнути його засмічення. В іншому випадку вода може накопичуватися під ящиком з овочами та фруктами.

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