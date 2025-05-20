Як зміниться долар в Україні за найближчі 3 місяці: експертний прогноз

Національний банк України контролює валютний курс, аби за допомогою сильної гривні стримувати інфляційні процеси. У другій половині року очікується подальше ослаблення національної валюти.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН нагадав, що за попередніми оцінками, офіційний курс долара до середини року повинен становити приблизно 43 гривні.

"У травні та надалі інфляція сповільниться через сезонні чинники. Це дасть Національному банку можливість поступово девальвувати гривню влітку, що дозволить збільшити доходи державного бюджету за рахунок валютних надходжень із митних і податкових платежів, не викликаючи при цьому різкого зростання інфляції", –пояснив економіст.

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Водночас голова Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, економіст Андрій Забловський, прогнозує, що в другій половині 2025 року курс гривні може опуститися до 42,5-43 гривень за долар. При цьому він допускає, що девальвація може прискоритися ближче до кінця літа.

Отже, через приблизно 100 днів курс долара в Україні може стабілізуватися близько 43 гривень.

Прогноз курсу долара в Україні до кінця 2025 року

Аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital вважають, що темпи девальвації гривні будуть повільнішими, ніж прогнозувалося раніше. На їхню думку, до кінця року курс долара може піднятися до рівня близько 44 гривень.

Раніше ми розповідали, що економісти прогнозують помітні коливання курсу долара в Україні.

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