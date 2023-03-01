Як легко позбутись пилу на шпалерах: простий лайфхак

Пилюка накопичується на всіх поверхнях, на меблях, підлозі та навіть на стінах, особливо, якщо у вас вдома наклеєні рельєфні шпалери. Причиною появи пилу є безліч чинників – відмерлі частинки епідермісу та волосся з тіла людини, фрагменти різних волокон, вуличний пил, що прилітає через вікно під час провітрювання, шерсть домашніх улюбленців та залишки різних матеріалів тощо.

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Особливо важко позбутись від пилу на шпалерах, адже їх можна випадково пошкодити. Проте є один ефективний спосіб очистити шпалери так, щоб не зіпсувати інтер'єр. Для цього слід використовувати пульверизатор.

Його слід наповнити водою та кондиціонером у пропорції 3:1 – 70% пляшки мають бути заповнені водою, а 30% – кондиціонером. Розчин слід ретельно збовтувати, поки він не стане рівномірним, оскільки кондиціонер має повністю розчинитися.

Рівномірно розподіліть розчин по шпалерах. Після цього паперовим рушником чи серветками обережно протріть поверхню. Потім зробіть те ж саме, але вже сухою тканиною.

Завдяки цьому лайфхаку оселя наповниться приємним ароматом, а пил довше не осідатиме на поверхнях, адже кондиціонер відштовхує його.

Раніше ми писали про ще один цікавий лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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