Як легко очистити чайник від накипу без хімії

Як очистити чайник від вапняного нальоту без хімії

З вапняним нальотом, який утворюється після тривалого використання чайника, впораються прості та дешеві засоби.

Чистити чайник від накипу слід регулярно – хоча б один раз на місяць. Зробити це можна просто, не витративши багато часу та без застосування хімічних засобів. Як пише видання Express, ця процедура займе лічені хвилини.

Для цього вам знадобиться трохи столового оцту, лимон або лимонна кислота. Вапняний наліт легко розчиняється кислотою, це зробить ваш чайник блискучим, а смак напоїв буде краще.

Щоб позбавитися від накипу в чайнику, додайте в нього 1 нарізаний на шматки лимон, 1-2 столові ложки лимонної кислоти, або 1-2 чашки оцту. Потім налийте воду, щоб покрити весь накип та закип’ятіть воду в чайнику. Дайте йому охолонути протягом 30 хвилин, після чого закип’ятіть ще раз, і вже потім вилийте всю рідину.

Це допоможе усунути вапняний наліт, а щоб позбутись сильного запаху оцту або лимона, знову налийте у чайник звичайну воду і ще раз закип’ятіть.

Раніше ми писали про те, як легко позбутись вапняного нальоту на крані підручними засобами.

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