Як легко врятувати пересолений суп: простий лайфхак

Що робити, щоб урятувати пересолений суп

Якщо ви випадково пересолили суп, не варто панікувати, адже вам не доведеться викидати всю каструлю смачного бульйону, який ви так терпляче готували. Є простий спосіб врятувати пересолений суп за допомогою крупи та марлі.

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Для цього виконайте такі прості дії:

Візьміть крупу, що добре вбирає вологу, наприклад, рис. Зазвичай достатньо близько 1/4 чашки крупи на 1 літр супу;

Візьміть марлеву тканину та зробіть з неї мішок. Для цього можна використовувати також косинку або бавовняну хустинку. Просто розкладіть марлю на плоску поверхню, помістіть в неї крупу, а потім зв'яжіть марлю вузлом, утворивши мішок з крупою всередині;

Помістіть мішок з крупою у пересолений суп. Марля забезпечить можливість крупі взаємодіяти зі супом, не розпадаючись на дрібні частинки, як це може статись, якщо крупу додати без марлі;

Підігрівайте суп на середньому вогні з марлею протягом 10-15 хвилин. Крупа почне вбирати сіль з супу, а марля відіграє роль фільтра, утримуючи крупу всередині, а відфільтровуючи зайву сіль та інші відходи;

Після варіння вийміть мішок з супу. Ви можете залишити його на декілька хвилин, щоб відійшли всі соки з крупи. Після цього перевірте смак супу. Він має бути менш солоним внаслідок того, що крупа вбрала зайву сіль в себе.

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