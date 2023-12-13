Як нараховується доплата до пенсії за понаднормовий стаж

Розрахунок пенсії в Україні проводиться лише за повні місяці роботи, і жодного підвищення для неповного місяця стажу не передбачено.

Основний розмір пенсії може зростати тільки у тому випадку, якщо особа вирішить вийти на пенсію пізніше у визначений законом період. Доплати за понаднормовий стаж розглядаються в Пенсійному фонді України.

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Умови для отримання доплати за понаднормовий стаж

Збільшення розміру пенсії за понаднормовий стаж можливе лише при виконанні певних умов. Наприклад, за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, коли настає пенсійний вік, може надаватися додаткова сума, еквівалентна 1% від мінімальної пенсії за віком.

Процентне зростання розміру пенсії

Таким чином, якщо особа відкладає вихід на пенсію на 1 рік, її виплати можуть зрости на 1%. При відкладенні на 2 роки пенсія може збільшитися на 2%. Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за кожний повний рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків і 30 років для жінок, пенсія за віком може зростати на 1%, але не більше ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком (не перевищуючи прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Отже, збільшення пенсії за понаднормовий стаж може мати місце лише у випадку виходу на пенсію у затримані терміни, і чим пізніше це відбудеться, тим більше зросте пенсійна виплата в порівнянні з початковою сумою.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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