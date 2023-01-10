Як знайти аптеку з безкоштовними ліками по рецепту в Україні: карта аптек

Пацієнти в Україні можуть скористатися програмою "Доступні ліки". Завдяки їй вони можуть отримувати необхідні препарати у боротьбі такими хворобами як діабет, епілепсія, порушення психічного стану безкоштовно або з невеликою доплатою.

Як пише видання "На пенсії", для цього лікар виписує рецепт, а пацієнт повинен звернутися в аптеку, яка працює з державою за цією програмою. Щоб дізнатися про потрібну аптеку, можна скористуватися телефоном або мапою.

Де можна дізнатися мапу аптек "Доступні ліки"

Відповісти на питання можуть у контакт-центрі Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за номером 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних чи мобільних телефонів в Україні є безкоштовними.

У разі відсутності препарату можна проконсультуватися на гарячій лінії МОЗ за номером 0 800 801 333 чи за номером урядової лінії 1545.

Окрім того, можна самостійно пошукати необхідний аптечний заклад по карті.

В електронному варіанті вона має назву "Електронна картка аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів"

Також можна скористатися мапою аптек "Доступні ліки" на Google-мапі.

Як виглядають аптеки з безкоштовними ліками

Дізнатись, що аптека бере участь у такій програмі ще можна і візуально - на дверях установи повинна бути вивіска "Тут є "Доступні ліки"". А аптеки, в яких можна отримати інсулін, також мають наклейку "+Інсуліни".

Зазначається, що для забезпечення пацієнтів життєво важливими лікарськими препаратами лікарі можуть виписати як електронний, так і паперовий рецепт.

Ліки від яких хвороб входять до програми "Доступні ліки"

Програма реімбурсації "Доступні ліки" постійно розширюється новими препаратами, і станом на листопад місяць 2022 року по програмі відшкодовується (безоплатно або з доплатою) вартість препаратів:

Проти серцево-судинних хвороб;

Для профілактики інсультів та інфарктів;

Проти нецукрового діабету та цукрового діабету І типу (інсулін) та діабету ІІ типу;

Для лікування хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів; розладів психіки, поведінки, а також епілепсії;

Для лікування хвороби Паркінсона.

Які медичні препарати входять до програми "Доступні ліки" можна подивитися в реєстрі на сайті МОЗ.

Раніше Національна служба здоров'я України пояснила, що деякі приватні клініки можуть надавати безплатну медичну допомогу. Йдеться про клініки, які мають договір з НСЗУ.

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