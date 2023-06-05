Як знайти та захистити вкрадений iPhone, iPad чи iPod touch: інструкція

Як знайти і стерти дані з втраченого iPhone, iPad або iPod

В разі втрати або викрадення вашого iPhone, iPad або iPod touch, важливо вжити негайні заходи для забезпечення безпеки ваших особистих даних та можливості відновлення пристрою. Apple надає користувачам інструменти, які допоможуть вам знайти втрачений пристрій та захистити свою інформацію.

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Ось кілька кроків, які можна вжити для відновлення контролю над вашим втраченим або викраденим пристроєм.

Знайдіть свій пристрій на карті. Першим кроком є спроба знайти втрачений пристрій на карті. Ви можете зробити це, увійшовши в свій обліковий запис на сторінці iCloud.com/find або скориставшись програмою "Локатор" на будь-якому іншому пристрої Apple, якщо ви його маєте. Якщо ваш пристрій не відображається в списку пристроїв, це означає, що функцію "Локатор" не було ввімкнено. Проте ви все одно можете захистити свій обліковий запис, навіть якщо функція "Локатор" не була активована. Позначте пристрій як втрачений. Якщо ваш пристрій не знайдено і ви впевнені, що він втрачений або викрадений, ви можете віддалено заблокувати його. Позначте пристрій як втрачений, і це заблокує його за допомогою коду допуску, захищаючи вашу особисту інформацію. Крім того, ви можете відобразити на екрані пристрою своє повідомлення з контактною інформацією, щоб люди, які його знайдуть, могли зв'язатися з вами. Повідомте про втрату пристрою в місцеві правоохоронні органи. Повідомте про втрату або крадіжку свого пристрою місцевим правоохоронним органам. Представник правоохоронних органів може звернутися до вас з проханням надати серійний номер пристрою. Ця інформація може допомогти відстежити ваш пристрій. Напишіть заяву про втрату або крадіжку. Якщо ваш пристрій захищено гарантією AppleCare+ з захистом від крадіжки й втрати, подайте заявку на заміну пристрою iPhone. Для цього зверніться до Apple і надайте необхідну документацію. Віддалено зітріть дані з пристрою. Якщо ваш пристрій має операційну систему iOS 15, iPadOS 15 або новіше, ви можете віддалено стерти дані з пристрою, попри його втрату. Це дозволить вам захистити вашу особисту інформацію. Якщо ви користуєтеся іншою версією операційної системи, після стирання даних ви не зможете використовувати функцію "Локатор" або відтворювати звук на пристрої. Зверніться до свого оператора мобільного зв'язку. Якщо ваш втрачений пристрій підтримує стільниковий зв'язок, зв'яжіться з вашим оператором мобільного зв'язку і повідомте про втрату. Попросіть оператора відключити ваш обліковий запис, щоб уникнути неправомірного використання пристрою. Видаліть загублений пристрій зі свого облікового запису. Насамкінець, видаліть загублений пристрій зі свого облікового запису Apple ID. Ви можете зробити це, відвідавши веб-сайт appleid.apple.com і видаливши втрачений пристрій зі списку довірених пристроїв.

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