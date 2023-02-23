Як назвати собаку хлопчика: популярні клички та поради щодо їх вибору

Власники собак довго обмірковують ім’я для свого нового або майбутнього цуценя. Проте підібрати красиве і прикольне ім’я для собаки може бути зовсім не простим завданням. Іноді власники придумують кличку собаці заздалегідь. Наприклад, заводять собаку такої ж породи, як в улюбленому фільмі, та називають на честь його героя. Але досвідчені собачники радять заочно імен не давати, поспостерігати за улюбленцем хоча б пару годин. Нерідко ідея, як назвати собаку, з'являється з першого погляду на нього, її підказують особливості зовнішності або поведінки. Іноді вибір затягується на кілька днів чи навіть тижнів, особливо якщо члени сім'ї не можуть дійти спільної думки.

Тим не менш, прикольне ім’я часто саме приходить в голову. Тут ми підібрали алфавітний список з кличками для собак хлопчиків, сподіваємось, він допоможе вам підібрати дійсно ідеальний варіант.

5 порад щодо вибору імені для собаки хлопчика

Щоб вибір імені для собаки хлопчика не викликав труднощів, дотримуйтесь таких рекомендацій:

подумайте про скорочення довгого імені;

не вибирайте образливу або злу кличку;

врахуйте зовнішній вигляд і країну походження вашого вихованця;

ім’я не повинно бути довше двох складів;

на букву «р» і «с» собаки охочіше відгукуються.

Клички для собак хлопчиків маленьких порід

Клички для собак хлопчиків маленьких порід можуть бути навіть смішними, але не образливими, наприклад:

Скаут

Пабло

Шерлок

Онікс

Вілфред

Форест

Уран

Пітер

Сімба

Еліот

Лестер

Кевін

Ромео

Натан

Клички для великих порід собак

Імена для собак хлопчиків великих порід вибирають серед японських і грецьких, найчастіше вони несуть особливе значення:

Ікс

Форекс

Робін

Алмаз

Геркулес

Гермес

Апполон;

Орфей

Остін

Рональд

Онікс

Ясон

Емір

Фідель

Фарго

фараон

Фенікс

Цицерон

Прикольні імена для собак хлопчиків

Серед смішних та прикольних імен для хлопчиків собак не менше тих, які можуть охарактеризувати особливості в поведінці вашого улюбленця:

Бабак

Дим

Пискля

Сигнал

Джем

Радіус

Джин

Ікло

Тонік

Батон

Бакс

Паштет

Сирок

Пуф

Фантик

Шахрай

Пістоль

Буркун

Основне, на що орієнтуйтеся при виборі прізвиська для собаки хлопчика – це розмір, порода, забарвлення, поведінку і характер. Тому вибирають ім’я тільки після того, як щеня з’явиться в будинку, і ви зможете простежити його реакцію на вибрані імена.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!