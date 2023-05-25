Як очистити сковорідку від нагару: англійський лайфхак

У спробах вирішити проблему нагару на сковороді, яка турбує любителів смаженої їжі, деякі англійці відкрили ефективний спосіб. Згідно зі статтєю на tutkatamka, цей метод вважається одним із найбільш ефективних для видалення пригорілих залишків і жиру з поверхні сковорідок. Що найцікавіше, для цього способу потрібні лише чайні пакетики.

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Ось як використовувати цей метод для очищення сковороди від нагару:

Наповніть сковороду гарячою водою і опустіть у неї чайний пакетик. Можна використовувати новий пакетик або використовувати раніше заварений, але в останньому випадку рекомендується взяти більшу кількість пакетиків для кращого результату; Залиште чайні пакетики у сковороді протягом 15-20 хвилин, але не довше, щоб уникнути утворення чайного нальоту; Вийміть пакетики з чаєм і відразу помітите, як нагар зі стінок та дна сковороди зник. Потім промийте сковороду водою і видаліть залишки нагару та жиру.

Цей простий метод дозволяє швидко та ефективно очистити сковороду від нагару, не залучаючи дорогі побутові хімікати. Він може бути зручним і економічним рішенням для тих, хто шукає ефективний спосіб підтримувати свої кулінарні інструменти в належному стані.

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