Як підготувати пластик до переробки та навіщо це робити: прості поради

Як правильно підготувати пластик до переробки та навіщо це робити

Віддавання пластику на переробку є важливим екологічним кроком. Переробка пластику допомагає зменшити використання природних ресурсів, зменшити забруднення довкілля та зменшити кількість відходів, які потрапляють на полігони. Це сприяє збереженню природи та створенню більш сталого середовища для майбутніх поколінь.

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Здавання пластику на переробку є чудовою ідеєю, але перед цим важливо підготувати його належним чином. У цій статті ми розкажемо про правильні кроки підготовки пластику для подальшої переробки.

Розсортуйте пластик за класами: На упаковці зазвичай є маркування у вигляді трикутника з цифрою всередині. Ці цифри вказують на клас пластику, до якого він належить. Зазвичай приймають упаковки з цифрами 1, 2, 4 або 5, залежно від місцевого оператора утилізації відходів; Ополосніть пластик: Перед здачею на переробку рекомендується промити пластик, щоб видалити залишки їжі, косметики або побутової хімії. Це полегшить сортування та зробить переробку економічно вигіднішою. Необов'язково прати тару до ідеальної чистоти; Зробіть упаковку компактнішою: Зімніть або скрутіть пластикові пляшки, щоб звільнити повітря. Контейнери можна стиснути або скласти чаркою, щоб вони займали менше місця; Зніміть зайве: Перед здачею пластику на переробку варто видалити дозатори та розпилювачі, оскільки вони переробляються окремо. Ви можете прибрати етикетки з тонкого картону або термозбіжної плівки, але необов'язково знімати паперові наклейки. Кільця з пластикових пляшок та шийки з упаковок Tetra Pak не потрібно відрізати, але краще здавати кришки окремо, оскільки вони можуть потрапити у відходи, які не будуть направлені на переробку, а на полігон; Підпишіть відсортовані пакети: Щоб уникнути плутанини, на пакетах вкажіть цифри, які відповідають класу пластику.

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