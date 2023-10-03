Як підключити смартфон до ПК, щоб використовувати його як веб-камеру: інструкція

Як використовувати android телефон як вебкамеру

Власники пристроїв на базі операційної системи Android тепер мають можливість використовувати свій смартфон як вебкамеру для комп'ютера без необхідності завантаження додаткових програм або придбання спеціальних кабелів. Запуск цієї функції виявився досить простим і доступним для користувачів будь-яких пристроїв на Android.

Читайте також: Як не можна заряджати мобільний телефон, щоб він прослужив якомога довше

Популярне видання Tomsguide опублікувало інструкцію, яка допоможе вам налаштувати цю функцію в кілька простих кроків. Важливою передумовою є наявність оновленої версії операційної системи Android 14 на вашому смартфоні.

Ось як це зробити:

Використовуючи USB-кабель, підключіть свій смартфон до комп'ютера, навіть якщо ви користуєтеся пристроєм на базі macOS (наприклад, MacBook). Коли з'явиться сповіщення на екрані вашого смартфона, натисніть на нього та виберіть опцію "вебкамера". Після активації режиму вебкамери, ви побачите нове сповіщення. Клацніть на ньому і виберіть, яку камеру ви хочете використовувати – передню або задню. Також виберіть бажане збільшення. Ви можете обрати режим зі зменшенням масштабу в два рази або вибрати будь-який інший рівень збільшення до 10x, натиснувши на значок "відеоканал". Після виконання попередніх кроків ваш смартфон готовий до використання як вебкамера для комп'ютера. В налаштуваннях вашого комп'ютера або програм для відеоконференцій виберіть опцію "Android Camera", і ви готові до використання.

Нагадаємо, ми вже писали, чому телефон може вибухнути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!