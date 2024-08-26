Як підтвердити у ТЦК, що військовозобов’язаний є єдиним опікуном дитини

В умовах воєнного стану питання відстрочки від мобілізації для чоловіків, які самостійно виховують дітей, є надзвичайно актуальним. Незважаючи на чітко прописану норму в законі, на практиці виникають труднощі з її застосуванням через відсутність чіткого визначення поняття "особа, яка самостійно виховує дитину". Про це пише РБК.

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає відстрочку від мобілізації для чоловіків,які самостійно виховують дітей. Однак, закон не дає чіткого визначення цього поняття, що призводить до різних тлумачень та складнощів у його застосуванні.

Касаційний суд зазначив, що поняття "одинокий батько" не має чіткого законодавчого визначення. Тому для доведення факту самостійного виховання дитини можуть застосовуватися аналогії з поняттям "одинока мати".

Які докази необхідні для підтвердження самостійного виховання дитини?

Для доведення факту самостійного виховання дитини можуть бути використані такі докази:

Документи:

Свідоцтво про народження дитини



Рішення суду про розірвання шлюбу



Довідка про місце проживання дитини



Довідка про доходи



Висновок органів опіки та піклування



Інформація міграційної служби



Довідки з навчальних закладів

Інші докази:

Показання свідків (сусіди, вчителі)



Фотографії, відеозаписи

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Що робити, якщо ТЦК відмовляє у наданні відстрочки?

У разі відмови ТЦК у наданні відстрочки, чоловік має право оскаржити це рішення в судовому порядку. Для цього необхідно зібрати всі необхідні докази, що підтверджують факт самостійного виховання дитини.

Рекомендації:

Зверніться за консультацією до юриста.

Зберіть всі можливі документи, які підтверджують ваше право на відстрочку.

Підготуйте позовну заяву до суду.

Не відкладайте звернення до суду, оскільки час має вирішальне значення.

Питання відстрочки від мобілізації для чоловіків, які самостійно виховують дітей, є складним і вимагає індивідуального підходу. Для досягнення позитивного результату необхідно зібрати максимально повний пакет документів та, за необхідності, звернутися за юридичною допомогою.

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