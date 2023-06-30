Як поливати лаванду, щоб пишно росла: секрети досвідчених городників

Існують три головні причини висаджувати лаванду у вашому саду: її приємний аромат, здатність прикрасити будь-яку клумбу та відлякувати надокучливих комах. Загалом, лаванда є невибагливою рослиною, але важливо правильно дотримуватися режиму поливу.

Варто зазначити, що лаванда не переносить надмірну вологість. Ми підкажемо, як пришвидшити ріст лаванди.

Лаванді потрібні відповідні умови. По-перше, вона потребує сонячного місця, а по-друге, грунт повинен бути водопроникним, оскільки ці рослини не переносять надлишку вологості. Якщо не звернути уваги на ці важливі моменти, навіть регулярний полив не зробить вашу лаванду пишною та ароматною.

Правила поливу лаванди

Лаванда є сухостійкою рослиною і потребує поливу лише під час тривалих спекотних періодів. Ви можете перевірити вологість верхнього та глибинного шарів ґрунту: якщо вони дуже сухі, то можна починати полив.

Поливайте лаванду лише в кореневу зону і помірно. Від занадто зволоженого ґрунту корені можуть почати гнити та захворіти на грибок.

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Лаванду, вирощену у горщиках, слід поливати частіше, але обережно, щоб уникнути затоплення кореневої системи.

Для поливу використовуйте звичайну воду. Але деколи можна робити кальцієве добриво. Його дуже просто приготувати: подрібніть шкаралупу від кількох яєць, залийте їх водою та зваріть. Готовий розчин залиште на тиждень, перемішуючи раз на день. Таким добривом лаванду можна поливати раз на місяць.

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