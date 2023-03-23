Як посадити моркву в лотках від яєць: зручний лайфхак

Чи коли-небудь вам доводилося висаджувати моркву в яєчних лотках? Це дуже зручно: виконайте всі підготовчі роботи вдома, а потім просто перенесіть готові міні-грядки на город. Спочатку злегка змочіть яєчні лотки. Потім використовуючи палець, зробіть декілька отворів.

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Кришку від яєчних лотків можна використати як підставку під лоток, щоб земля не випадала, поки ви працюєте. Наповніть яєчні лотки землею і висадіть по одній насінині моркви в кожну комірку. Видаліть підставку і повторіть процес з усіма лотками. Не потрібно поливати землю.

Потім просто перенесіть яєчні лотки на грядку. Можна скласти їх один на інший і поставити в ящик. Розкладіть лотки на грядку для моркви, прикрийте землю і утрамбуйте.

Більше нічого не потрібно робити. Морква добре проростає, а цей спосіб посіву дуже зручний і швидкий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які роботи треба проводити на городі та в саду в березні.

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