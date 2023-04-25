Як підвищити вологість та освіжити повітря в приміщенні без зволожувача: прості поради

Мікроклімат у будинку є не тільки для забезпечення комфорту, але й для здоров'я. У разі сухості повітря бактерії та віруси можуть швидко поширюватися, спричинюючи захворювання. Оптимальний рівень вологості в будинку повинен бути між 40% та 60%. У статті описано декілька способів, які можуть допомогти зволожити повітря в кімнаті без зволожувача.

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Щоб перевірити, чи є сухе повітря в кімнаті, можна використовувати склянку з водою. Потрібно набрати в склянку води та поставити її у холодильник, щоб температура води опустилася до 3-5 °C. Потім треба витягнути склянку та поставити її в кімнаті, подалі від батарей. Якщо стінки склянки запітніли, а через 5 хвилин висохли, то в кімнаті сухе повітря. Якщо через 5 хвилин скло залишилося запітнілим, то вологість середня. Якщо по стінках склянки почали стікати струмочки, то вологість підвищена.

Як зволожити приміщення

Найпростіший спосіб зволоження повітря в кімнаті – відкривати двері ванної після кожного використання. Випаровування з ванни зволожуватимуть повітря в будинку, а у ванній кімнаті стане сухіше набагато швидше;

Кімнатні рослини також можуть допомогти зволожити повітря, зокрема домашня папороть, фікус, драцена, гібіскус, циперус та фатсія;

Замість того, щоб сушити речі на балконі, можна поставити сушарку в кімнаті та сушити речі на ній. Волога буде випаровуватися і насичувати повітря. Проте важливо стежити, щоб речі були добре виполоскані, і вам не довелося дихати "хімією";

Ще один швидкий спосіб зволожити повітря – закип'ятіть чайник на плиті й залиште його на повільному вогні. Пар з носика буде зволожувати повітря в приміщенні. Або ж можна просто закип'ятити воду в каструлі і залишити її остигати. Також щоразу, коли ви готуєте їжу, повітря в приміщенні зволожується;

Можна просто наповнити вази або інший посуд водою і розставити в приміщенні, щоб вода випаровувалася. Якщо в вазу поставити квіти, буде ще й красиво;

Помийте підлогу – це чудовий спосіб не тільки зробити прибирання, але і зволожити повітря. Дихати однозначно стане легше;

І, нарешті, можна просто зволожити повітря, час від часу розпорошуючи воду з пульверизатора. Це може бути трохи клопітним, але ефективним способом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись зайвої вологості в авто.

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