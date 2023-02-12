Як правильно чхати за кермом, щоб не призвести до ДТП

У чханні, на перший погляд, немає нічого такого. Це нормальна реакція організму на потрапляння у дихальні шляхи подразників. Причому в їхній ролі може виступати навіть звичайний пил, який є скрізь. Однак така проста дія може спричинити серйозні наслідки, наприклад, коли чхнути хоче водій автомобіля.

Основна проблема під час чхання полягає в тому, що коли людина збирається це зробити, вона піджимає кінцівки до тіла, а в процесі чхання здригаєтсья і заплющує очі. Цих кількох секунд може вистачити для катастрофи.

У нормі водій за кермом має бути максимально зібраний та зосереджений. Він тримається за кермо, уважно дивиться на дорогу та оцінює ситуацію. І втратити концентрацію навіть на кілька секунд йому не можна.

Під час чхання очі прикриті, а тіло імпульсивно здригається. І тут може скластися ситуація, що водій випадково під час різкого руху натискає не ту педаль або натискає її більш інтенсивно. Також у цей момент може статися зайве прокручування керма. А деякі взагалі примудряються зняти з керма руки.

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Варто пам'ятати, що чхання часто повторюється декілька разів поспіль. Тобто людина на дорозі випадає з нормального сконцентрованого стану майже на хвилину. У зоні основного ризику є алергіки, особливо в період цвітіння та люди із застудою.

Як правильно чхати за кермом

Чхання не можна зупинити, тож не намагайтеся з ним боротися. Збільште дистанцію між вами та іншою машиною метрів до 30. Подивіться, куди ви поїдете в найближчі секунди, якщо чхнете і заплющите очі. Спробуйте контролювати позицію рук на кермі ніг на педалях.

При перших ознаках чхання притисніть спинку сидіння і впріться руками в кермо. Це убезпечить вас від неприємного контакту з елементами салону.

Не намагайтеся мінімізувати віддачу від чхання різким натисканням на педаль газу. Це також може спричинити неприємні наслідки і втрату контролю над ситуацією на дорозі.

Якщо розчухалися, скиньте швидкість, а то й зовсім зупиніться на узбіччі. Не забудьте увімкнути "аварійку" та дивитись по дзеркалах, коли з’їжджатимете зі смуги.

Профілактика від несподіваного чхання

Щоб знизити до максимуму бажання чхнути у водія, варто дотримуватися нескладних правил. Для початку варто не відкривати вікна автомобіля, особливо алергікам та ще й у небезпечну пору року. Так і подразники потраплятимуть у менших кількостях в авто, і дія їх не погіршуватиметься автомобільними вихлопами та парами. Найкраще використовувати кондиціонер.

Краще встановити в автомобілі вуглецевий фільтр, який очищає повітря не тільки від купи дрібних пилинок, а й від дратівливих запахів.

Частіше варто приділяти час хімчистці салону, щоб в автомобілі не накопичувалося занадто багато пилу, пилку і т.д.

Намагайтеся не їздити при сильній застуді та грипі за кермом. Якщо не виходить, випийте препарати від ГРВІ.

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