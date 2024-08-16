Як правильно називати 'бєжевий' колір: український відповідник

У мовленні українців нерідко трапляються слова, що містять суржик. Багато хто може не помічати цього.

Причина в тому, що деякі слова здаються людям правильними. Проте часто вони є прикладами так званого "мовного сміття".

Як правильно назвати бежевий колір українською

Команда UAportal продовжує допомагати вам розрізняти правильні мовні норми від помилкових. Цього разу ми розглядаємо поширене слово "бєжевий".

Часто це слово можна почути в українському мовленні. Проте, слово "бєжевий" є прикладом суржику.

Світло-коричневий колір із кремовим відтінком слід називати бежевим.

Раніше ми розповідали, як правильно вживати слова "любити" та "кохати" в Україні.

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