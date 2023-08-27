Як правильно підмітати: народні прикмети та дієві лайфхаки

Чистота у будинку сприяє здоров'ю та гармонії. Однак, не менше важливим є правильний підхід до прибирання, який враховує ще й енергетичні аспекти.

UAportal розповість про декілька народних порад про те, як правильно підмітати в будинку.

Головним правилом є підмітання від центру кімнати до порогу. Віриться, що таким чином ми виводимо негативну енергію з приміщення. Важливо пам'ятати, що підмітання у зворотному напрямку може призвести до повернення негативу назад у ваше життя. Давня мудрість підтримує, що викидати сміття за поріг не рекомендується, оскільки це може відкликати благополуччя з будинку. Замість цього, варто зібрати сміття на совок перед порогом, щоб не втратити позитивну енергію.

Читайте також: Чому не можна мити підлогу старим одягом

Корисний лайфхак: секрет успішного підмітання полягає в уникненні застрягання дрібного пилу та волосся у вінику. Для цього просто надіньте звичайний пакет на віник та зав'яжіть його. Це допоможе утримати частинки сміття в пакеті. Такий метод підмітання не лише полегшить вам роботу, а й позитивно позначиться на енергетиці приміщення.

Як боротися з пилом, який може негативно вплинути на загальний стан будинку та ваше самопочуття:

Регулярно робіть вологе прибирання, щоб уникнути осідання пилу на поверхнях. Оптимально проводити це не рідше одного разу на тиждень.

Позбудьтеся речей, які лише збирають пил, таких як непотрібна декорація, старі журнали та іграшки.

Провітрюйте кімнати щодня, це допоможе вивести негативну енергію та пил з приміщення.

Не забувайте про регулярне прання або хімчистку покривал, адже вони можуть накопичувати пил та алергени.

Нагадаємо, ми розповіли про секрет, який допоможе продовжити термін служби вашого віника.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!