Як правильно посмажити картоплю, аби утворилася скоринка
Обсмажити картоплю – справа нехитра. Кілька простих прийомів допоможуть вам обсмажити її так, аби на ній утворилася хрумка золотава скоринка.
Кухар Євген Клопотенко каже, що для приготування "ідеальної" смаженої картоплі потрібно обирати пательні з товстим дном, а ще краще – смажити у чавунній сковорідці.
Одним із секретів приготування страви є те, як ви наріжете коренеплід – краще, щоб це були однакові за розміром брусочки, кружечки чи кубики, тоді вона просмажиться рівномірно. А ще перед приготуванням нарізану картоплю краще трохи просушити, щоб вона не липла до пательні.
Клопотенко каже, що обсмажувати картоплю краще на суміші вершкового масла і соняшникової олії. "Головне добре прогріти пательню з олією перед тим, як закладати картоплю", – додав він.
Щоб утворилася скоринка, картоплю краще смажити без кришки. Або спочатку пропарити під кришкою, а коли будете перевертати, то вже продовжуйте обсмаження у відкритій сковорідці.
Ще важливим момент – не варто солити картоплю одразу, варто додати сіль вже в кінці приготування.
Раніше ми писали про поради Клопотенка щодо приготування "швидких страв", якщо гості вже на порозі, а часу на куховаріння немає.
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