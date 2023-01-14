Як правильно посмажити картоплю, аби утворилася скоринка

Обсмажити картоплю – справа нехитра. Кілька простих прийомів допоможуть вам обсмажити її так, аби на ній утворилася хрумка золотава скоринка.

Кухар Євген Клопотенко каже, що для приготування "ідеальної" смаженої картоплі потрібно обирати пательні з товстим дном, а ще краще – смажити у чавунній сковорідці.

Одним із секретів приготування страви є те, як ви наріжете коренеплід – краще, щоб це були однакові за розміром брусочки, кружечки чи кубики, тоді вона просмажиться рівномірно. А ще перед приготуванням нарізану картоплю краще трохи просушити, щоб вона не липла до пательні.

Клопотенко каже, що обсмажувати картоплю краще на суміші вершкового масла і соняшникової олії. "Головне добре прогріти пательню з олією перед тим, як закладати картоплю", – додав він.

Щоб утворилася скоринка, картоплю краще смажити без кришки. Або спочатку пропарити під кришкою, а коли будете перевертати, то вже продовжуйте обсмаження у відкритій сковорідці.

Ще важливим момент – не варто солити картоплю одразу, варто додати сіль вже в кінці приготування.

Раніше ми писали про поради Клопотенка щодо приготування "швидких страв", якщо гості вже на порозі, а часу на куховаріння немає.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!