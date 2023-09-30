Як правильно прати кросівки в машинці: лайфхаки

Чи задумувались ви про те, як правильно прати взуття в машинці? Зокрема, перед тим, як це робити, варто враховувати деякі нюанси та вказівки виробника.

Про це повідомили в Pixel. Правильне прання може допомогти зберегти якість та зовнішній вигляд кросівок. Тому пропонуємо скористатися наступними порадами:

Перевірка етикетки:

Якщо ваша машинка має відповідну програму для прання взуття, перевірте етикетку на кросівках. Іноді виробник може рекомендувати лише вологе чищення.

Позбутися аксесуарів:

Перед пранням витягніть шнурки та устілки з кросівок. Найкраще покласти їх у мішок для прання або у звичайну наволочку, щоб запобігти їхньому заплутуванню.

Читайте також: Як позбутися неприємного запаху у взутті за допомогою одного натурального засобу

Підготовка підошви:

Перед пранням обов'язково очистіть підошву від щільних шарів бруду та можливих предметів, які застряли в протекторі. Це можна зробити за допомогою щітки або губки та миючого засобу.

Обробка плям:

Якщо на кросівках є стійкі плями або інші забруднення, їх потрібно обробити перед пранням. Для цього можна використовувати засіб для виведення плям або зачищати щіткою і губкою з миючим засобом.

Дотримуючись цих порад та вказівок виробника, ви зможете зберегти ваші кросівки в чистоті та належному стані. Будьте уважні та дбайливі при догляді за вашим взуттям, і воно буде служити вам тривалий час, зберігаючи свій зовнішній вигляд.

Нагадаємо, на кросівках та інших закритих моделях часто можна помітити невелику петельку ззаду. Цей елемент не є дизайнерським рішенням. Він має декілька практичних призначень, які роблять носіння взуття зручнішим і більш функціональним.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!