Як приготувати натуральне домашнє морозиво, яке врятує у спеку

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептами морозива, яке полюблять, як дорослі, так і діти. Воно освіжить у спеку та порадує ваші смакові рецептори.

На своєму сайті кулінар запропонував самостійно приготувати морозиво з йогурту та полуниці, а також вершкове. Його можна робити багато, складати у місткості з кришками та зберігати у морозилці.

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Морозиво з йогурту з полуницею

Домашнє морозиво з йогурта та полуниці

Таке морозиво буде ароматним, корисним та смачним. Готується воно дуже просто, адже потрібно змішати всі інгредієнти, а потім чекати, поки воно добре застигне в морозилці.

Як приготувати:

1. Помийте 200 г полуниці, зріжте хвостики, перекладіть чашу блендера, додайте 2 ст. л. цукрової пудри та подрібніть до однорідності.

2. Перелийте полуничне пюре в місткість з кришкою, додайте до нього 400 мл натурального йогурту та поставте ємність, накриту кришкою в морозилку до повного застигання приблизно на 3-4 години.

3. Потім можете діставати та смакувати. Приправте його горішками, шоколадом та карамеллю.

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Вершкове морозиво

Домашнє морозиво - рецепт морозива - Євген Клопотенко

Таке морозиво найкраще подавати з листочками м'яти та свіжості, посипте його тертим шоколадом та додайте улюблений джем.

Як приготувати вершкове морозиво:

1. В тарілці змішайте 2 яйця зі 120 г цукру. Перемішайте віничком до однорідності, але не збивайте до піни.

2. Молоко нагрійте до 60 градусів, щоб над поверхнею з'явилася пара. Влийте молоко до яєць, постійно помішуючи віничком.

3. Перелийте суміш в каструлю, варіть на повільному вогні, постійно помішуючи, доведіть до 80 градусів. Суміш має згущати.

4. Зніміть сотейник з вогню, охолодіть до кімнатної температури та влийте 120 мл вершків. Ще раз перемішайте та перелийте суміш в місткість з кришкою.

5. Поставте в морозилку на 30 хвилин, а після витягніть та знову розмішайте. Повторіть це ще 4 рази. Після останнього залиште морозиво на 6-8 годин в морозилці.

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