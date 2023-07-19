Як приготувати вишневу каву з шоколадом: простий рецепт

Як зробити каву з вишневим соком та шоколадом

Справжні кавомани завжди готові експериментувати зі своїм улюбленим напоєм. Якщо раніше кава лате вважалась витонченою, то зараз ми маємо більше можливостей для створення різноманітних кавових коктейлів.

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"Соковита" кава з вишневим соком та шоколадом

Щоб приготувати цей напій, вам знадобиться:

100 мл міцної чорної кави;

2 столові ложки шоколадного сиропу;

1 столова ложка вишневого соку;

1 чайна ложка тертого шоколаду.

Спочатку зваріть каву у турці або кавоварці, налийте її у чашку і додайте шоколадний сироп. Якщо у вас немає шоколадного сиропу, можна використати шоколадний лікер. Залежно від вашого смаку, також можна додати трохи цукру.

Потім додайте вишневий сік до кави з сиропом. На верху насипте збиті вершки (ручним чином або використовуючи балончик зі збитими вершками). Посипте тертим шоколадом зверху і, якщо бажаєте, прикрасьте кількома вишнями. Тепер ваша кава з вишневим соком і шоколадом готова до насолоди.

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"Берлінський меланж" з кавою та вишневим соком

Щоб приготувати цей напій, вам знадобиться:

80 мл свіжозавареної міцної кави;

0,5 банки згущеного молока;

400 мл вишневого соку;

2 чайні ложки шоколадної стружки;

цукрова пудра за смаком.

Залийте свіжозаварену каву у шейкер, додайте вишневий сік та згущене молоко, акуратно все змішайте. Якщо бажаєте, можете також додати цукрову пудру, але варто враховувати, що цукор уже міститься у згущеному молоці.

Перелийте отриману суміш у чашки, прикрасьте поверхню напою цукровою пудрою та шоколадною стружкою. Тепер ваш "Берлінський меланж" готовий до насолоди.

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