Як приготувати вишневу каву з шоколадом: простий рецепт
Справжні кавомани завжди готові експериментувати зі своїм улюбленим напоєм. Якщо раніше кава лате вважалась витонченою, то зараз ми маємо більше можливостей для створення різноманітних кавових коктейлів.
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"Соковита" кава з вишневим соком та шоколадом
Щоб приготувати цей напій, вам знадобиться:
- 100 мл міцної чорної кави;
- 2 столові ложки шоколадного сиропу;
- 1 столова ложка вишневого соку;
- 1 чайна ложка тертого шоколаду.
Спочатку зваріть каву у турці або кавоварці, налийте її у чашку і додайте шоколадний сироп. Якщо у вас немає шоколадного сиропу, можна використати шоколадний лікер. Залежно від вашого смаку, також можна додати трохи цукру.
Потім додайте вишневий сік до кави з сиропом. На верху насипте збиті вершки (ручним чином або використовуючи балончик зі збитими вершками). Посипте тертим шоколадом зверху і, якщо бажаєте, прикрасьте кількома вишнями. Тепер ваша кава з вишневим соком і шоколадом готова до насолоди.
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"Берлінський меланж" з кавою та вишневим соком
Щоб приготувати цей напій, вам знадобиться:
- 80 мл свіжозавареної міцної кави;
- 0,5 банки згущеного молока;
- 400 мл вишневого соку;
- 2 чайні ложки шоколадної стружки;
- цукрова пудра за смаком.
Залийте свіжозаварену каву у шейкер, додайте вишневий сік та згущене молоко, акуратно все змішайте. Якщо бажаєте, можете також додати цукрову пудру, але варто враховувати, що цукор уже міститься у згущеному молоці.
Перелийте отриману суміш у чашки, прикрасьте поверхню напою цукровою пудрою та шоколадною стружкою. Тепер ваш "Берлінський меланж" готовий до насолоди.
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