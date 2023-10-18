Як продовжити термін служби шкарпеток, панчох та колготок?

Як не порвати колготи, шкарпетки та панчохи та що робити, щоб вони не рвалися

Панчохи та колготи можуть порватися у найбільш непідходящий момент. Звісно, ви можете покласти у сумку додаткову пару, але така можливість є не завжди.

Не менш неприємний є, коли ваші шкарпетки рвуться. На щастя, є кілька бабусиних порад, які творять чудеса. Тоді ці важливі предмети вашого гардеробу служитимуть вам довго, дотримуйтесь інструкцій Sante Plus.

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Як не порвати шкарпетки?

Існує безліч факторів, через які в шкарпетках швидко з'являються дірки у ділянці пальців. На це сильно випливає прання на високих температурах або без кондиціонера; носіння надто тісного взуття; надмірне потовиділення чи навіть поганий педикюр.

Яка б не була причина, можна уникнути проколювання області великого пальця ноги, яка часто страждає найбільше. Ідея полягає в тому, щоб зробити невеликий отвір під підошвою стопи. Після цього тканина стане м'якшою, зменшуючи напругу та тертя об взуття, залишаючи великий палець прикритим. У Японії цей прийом широко використовується: деякі бренди навіть випустили нові шкарпетки з дірками в підошві.

Важливо прати шкарпетки навиворіт, тому що це та частина, яка завжди контактує зі шкірою. Це запобігає пошкодженню ниток тканини під час прання.

Як не порвати панчохи та колготки?

Друга порада стосується колготок: щоб вони не порвалися, їх треба покласти у морозилку. Так, це справді незвичайний і несподіваний метод, але він багато в чому зарекомендував себе! Хоч як це дивно, але холод зміцнює волокна і робить панчохи міцнішими.

Перш ніж покласти їх у морозильну камеру, спробуйте покласти їх у холодну воду і як слід віджати. Потім помістіть їх у пакет для заморожування та зберігайте у холодильнику протягом години. Це має спрацювати.

Після прання колготок завжди сушіть їх на повітрі і ніколи не сушіть у сушильній машині. Тому що це був би найкращий спосіб розтягнути їх чи стиснути, з яких вони складаються. І, отже, зробити їх менш стійкими.

Крім того, як і будь-який інший одяг, якщо колготки занадто довго піддаються впливу сонця, вони ризикують швидко пошкодитися.

Для більш делікатних шкарпеток та колготок можна використовувати лак для волосся. Його нанесення на щойно одягнені шкарпетки/колготи/панчохи також зменшить ймовірність появи розтяжок.

Як продовжити термін служби шкарпеток, панчох та колготок?

Щоб збільшити термін служби колготок, можна також впровадити нові способи прання. Одна з дуже популярних порад – використовуйте 2-3 чайні ложки цукру, розчинені у воді, в якій ви перете колготки. Зважаючи на все, у довгостроковій перспективі цей метод зміцнює тканини.

Ці поради можуть здатися вам незвичайними та унікальними, але чому б не спробувати їх? Це заощадить вам час і гроші.

Нагадаємо, що сильно забруднені вікна можна легко та швидко помити, не залишаючи розводів. Для цього скористайтеся кількома ефективними порадами, щоб отримати блискучі вікна.

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