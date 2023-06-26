Як перевірити якість водопровідної води в домашніх умовах: 6 корисних порад, які допоможуть зберегти здоров‘я

Вода – один з найважливіших аспектів підтримки нашого здоров’я та хорошого самопочуття. Її якість вкрай важлива. Чи впевнені ви, що вода у вашому крані безпечна? Перевірити це можна у домашніх умовах, дотримуючись наших порад.

Як можна перевірити воду в домашніх умовах

Зовнішній вигляд

Зверніть увагу як виглядає вода: вона повинна бути чистою, прозорою та без запаху. Якщо ж вона неприємно пахне чи має дивний колір – є проблеми з її якістю.

Сторонні домішки

Наповність водою прозору склянку та подивіться на неї на світлі. Плаваючі речовини, частинки або осад, може свідчити про забруднення води.

Тест-набори

Вони дозволяють домашнім користувачам проводити прості аналізи води. У цих набирає містяться фільтри та реагенти, які реагують на певні забруднювачі, такі як свинець, мідь, бактерії та нітрати. Перевіряйте воду дотримуючись інструкції.

Читайте також: Секрети довголіття з Тибету: 3 старовинних рецепти, які допоможуть прожити до 100 років

Смак води

Неприємний смак або запах свідчать про наявність хімічних речовин або забруднювачів у воді. Якщо ваша вода має неприємний смак або запах – зверніться до спеціалістів для додаткового аналізу.

Перевірте фільтр

Якщо ви користуєтесь фільтром для очищення води, регулярно перевіряйте його стан. Переконайтеся, що він правильно встановлений і не потребує заміни.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких продуктів варто відмовитись на час сніданку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!