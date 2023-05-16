Як зробити з простої сковороди антипригарну: простий лайфхак

Регулярне використання сковорідки призводить до зношення антипригарного покриття, що призводить до пригорання їжі. Як повернути антипригарні властивості сковороді чи зробити з простої пательні антипригарну підкаже UaPortal.

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Отже, вам знадобиться склянка солі та кілька крапель олії.

Сковорідку поставте на маленький вогонь та насипте в неї склянку кухонної солі. Прогрівайте сіль протягом 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Висипте сіль, помийте сковорідку без використання гелю для миття посуду та висушіть. Потім на суху сковорідку капніть кілька крапель олії та прогрівайте 3 хвилини. В кінці повитирайте пательню серветкою.

Нагадаємо, ми вже писали про п'ять дієвих способів, щоб до сковорідки нічого не прилипало.

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