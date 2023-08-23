Як врятувати занадто солоний оселедець: домогосподарки поділились геніальним лайфхаком
Деколи буває так, що купивши в магазині оселедець ми замість смачної риби отримаємо солону субстанцію. Але не поспішайте викидати продукт, його можна врятувати.
Про це пише radiotrek.
Як підготувати рибу до вимочування:
По-перше, рекомендовано видалити голову, плавники та шкірку з риби.
По-друге, порізати рибу на шматочки, або краще всього – зробити філе, і потім промити в холодній воді.
Варіант 1: оселедець у молоці
Вимочивши пересолений оселедець у холодному молоці, його можна перетворити на рибку з помірною солоністю. Проте слід пам'ятати, що через кожні 1,5 години потрібно змінювати молоко, і цей процес займе близько 5 годин.
На завершення рибу слід промити в холодній воді та використовувати за призначенням.
Варіант 2: відсолювання в воді
Змішайте оцет з водою у співвідношенні 1:10. Погрузіть рибу в цей розчин і залиште до того моменту, поки смак не буде на задовільному рівні. Змінюйте розчин кожні 2-3 години.
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Варіант 3: оселедець у чаї
Спочатку заваріть чорний чай, дайте йому охолонути. Потім занурте рибу в чай і залиште на 4-5 годин. Регулярно перевіряйте смак оселедця.
Важливо: після вимочування оселедця його не можна зберігати довго, навіть у холодильнику.
Нагадаємо, ми вже писали, як почистити оселедець за кілька хвилин.
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