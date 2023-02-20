Як прати джинси, що розтягнулись, щоб повернути їм колишню форму

З часом при частому носінні джинсів вони розтягуються. Проте є спосіб відновити форму штанів. Для цього треба знати як випрати джинсову тканину таким чином, щоб вона зменшилась і джинси "сіли". Для цього їх треба прокип'ятити, але робити це треба правильно та розуміючи всі переваги та недоліки такого лайфхаку.

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Налийте воду в металеве відро або велику каструлю та додайте столову ложку прального порошку. Обережно опустіть джинси у воду і поставте ємність на вогонь середньої потужності. Коли вода закипить, зменште полум’я і кип’ятіть протягом 20-30 хвилин. Після цього треба вийняти штани з окропу і занурити в тазик, наповнений холодною водою.

Варто зазначити, що у цього методу є декілька недоліків:

"Усадити" джинси всього на 1 розмір не вийде – вони можуть зменшитися більше, ніж ви очікували;

Внаслідок кип'ятіння джинсів відтінок може стати нерівномірним або зовсім плямистим. Інколи джинси варять для того, щоб досягти саме такого ефекту. Тому цей спосіб підійде для старих джинсів, які ви не боїтесь оновити ще й візуально.

Раніше ми писали про те, як прати джинси, щоб вивести масляні плями за допомогою двох дешевих засобів.

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