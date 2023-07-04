Як вберегти смартфон від перегріву: 5 дієвих порад

Влітку, високі температури можуть негативно впливати на ефективність роботи смартфонів і пошкоджувати їх батареї. Але існує кілька способів захистити свій телефон від перегріву під час літньої спеки.

Бережіть від сонця

Перш за все, не залишайте свій телефон під прямим сонячним промінням. Оптимальна температура для користування смартфоном - кімнатна температура, яка знаходиться в діапазоні від -10 до +35 градусів. Проте, якщо ви залишите свій гаджет на сонці влітку, він нагріється значно більше і може вимкнутися. Це може призвести до пошкодження батареї та дисплея.

Зніміть чохол та плівку

Крім того, рекомендується зняти чохол та захисну плівку з телефону під час спеки. Хоча ці аксесуари призначені для захисту пристрою, вони можуть утруднювати циркуляцію повітря та природне охолодження.

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Не використовуйте LTE

Уникайте використання LTE мережі, коли сигнал є слабким. Швидка передача даних при поганому сигналі створює велике навантаження на процесор, що може спричинити його перегрів.

Вимкніть все зайве

Також, варто вимкнути ресурсоємні програми, які вимагають багато ресурсів від смартфона, такі як важкі ігри або відео. Ці програми можуть призвести до перегріву та поломки пристрою.

Якщо ваш телефон перегрівся до критичної температури, існує кілька швидких способів охолодження. Покладіть його в холодильник ( не у морозилку) на 20 хвилин або розмістіть біля працюючого кондиціонера або вентилятора.

Нагадаємо, ми вже писали, чому телефон може вибухнути.

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