Як доглядати за орхідеєю, аби вона швидше росла: прості поради

Орхідеї – неймовірно вродливі квіти, які можуть стати чудовим доповненням для будь-якого інтер’єру. Однак для того, щоб ці рослини постійно цвіли, важливо дотримуватися правильного догляду та створювати оптимальні умови для їхнього росту.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що важливо обрати відповідний горщик та субстрат. Пластикові чи скляні горщики забезпечують достатню вентиляцію та потрапляння світла до коріння. Однак важливо обрати горщик правильного розміру, щоб уникнути пересушування субстрату, а також забезпечити наявність дренажних отворів.

Субстрат для орхідеї повинен бути повітряним, вологоємним та забезпечувати гарну циркуляцію повітря та води. Для створення такого субстрату можна використовувати компоненти як кора сосни, кокосове волокно, деревне вугілля, мох або перліт.

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Правильний полив та підживлення є важливими факторами для росту та цвітіння орхідеї. Частота поливу залежить від типу орхідеї, сезону та вологості повітря. Взимку вона потребує менше поливу, ніж влітку. Важливо поливати м’якою та теплою водою, уникаючи заливання коріння та серцевини рослини. Після поливу необхідно дати воді стекти з горщика.

Для підживлення орхідеї рекомендується використовувати спеціальні добрива, які містять азот, фосфор, калій та мікроелементи. Регулярне підгодовування сприяє активному росту та цвітінню.

Обрізка орхідеї є не менш важливим аспектом догляду. Вона допомагає видалити зів’ялі квіти, пагони та стимулювати ріст нових. Обрізання варто проводити гострим та дезінфікованим інструментом, змащуючи місця зрізу садовим варом або активованим вугіллям.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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