Як покращити свої розумові здібності: топ-5 порад для тренування мозку

Для поліпшення розумових здібностей потрібні регулярні тренування. Ми підкажемо вам кілька вправ, які допоможуть вам тримати мозок у тонусі.

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Література: художня та наукова, книги і журнали не лише тренують ваш мозок, але й роблять більш освіченішими.

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Грайте в розвиваючі ігри

Кросворди, шашки чи шахи розвивають пам’ять та стимулюють роботу мозку. За кілька місяців регулярних занять ви помітите, що розумові здібності покращились.

Багато пишіть

Складайте списки, вигадуйте тексти, ведіть щоденник. Письмо сприяє покращенню розумової активності і розвиває мозок.

Харчуйтеся правильно

Вживайте продукти, які допомагають у розвитку пам'яті: фрукти, овочі і злаки. Вони містять антиоксиданти, які допомагають розвитку пам'яті. Також корисні розмарин і шавлія, які збільшують приплив крові до мозку.

Робіть фізичні вправи

Фізичні тренування збільшують приплив крові до мозку та тримають його у тонусі.

Нагадаємо, ми вже писали,як надмірне вживання кави впливає на мозок.

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