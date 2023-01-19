Як дізнатись наскільки зношений акумулятор ноутбука: інструкція

Дізнатись ступінь зношеності батареї ноутбука може бути корисним під час діагностики пристрою, або під час його покупки. З часом акумулятор втрачає свій ресурс, штатний рівень струму в амперах від батареї знижується, а системі охолодження бракує потужності. І звісно, батарея гірше тримає заряд, тому швидше розряджається.

Через перегрів акумулятора зростають і робочі температури на обчислювальних елементах і зайве тепловиділення зменшує ресурс процесора й інших компонентів.

До того ж при частих перепадах напруги, залізо намагається збільшити споживання струму, а старий акумулятор не справляється і струм буквально на долю секунди зникає. Це загрожує виходом з ладу компонентів на платі.

У деяких випадках, елементи живлення можуть здуватися і "тиснути" на розташовані поруч елементи материнської плати, що також може сильно пошкодити пристрій.

Викликати командний рядок

Дізнатися стан батареї ноутбука можна через командний рядок. Для отримання звіту в меню "Пуск" у віконці пошуку потрібно набрати команду – cmd, або натиснути Win+R та застосувати ту саму команду.

У вікні командного рядка набираємо: powercfg /batteryreport та натискаємо кнопку "Enter".

Звіт про стан батареї

Щойно звіт сформується, операційна система вкаже папку, де він збережений. Цей рядок треба скопіювати та знову ввести у віконці пошуку в меню "Пуск" – у папці, що з'явиться, буде відображатися HTML Document, в якому і буде повний звіт щодо батареї.

Якщо ж ви випадково проклікаєте це повідомлення, його можна знайти через той самий командний рядок. Для цього натисніть Win+R і введіть в рядок шлях до файлу: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Що можна дізнатися зі звіту по розділах:

Recent Usage – показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів;

– показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів; Battery Capacity/Usage History – показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників;

– показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників; Battery life estimates – розраховує приблизний час використання ноутбука без підзарядження акумулятора. Ці дані найбільш точні.

Раніше ми писали про те, як значно пришвидшити роботу ПК та ноутбуків на Windows 10 та 11, вимкнувши всього одну функцію.

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