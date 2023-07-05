Як речі померлих не можна зберігати: накличете біду та хвороби
Втрата близької людини – це дуже боляче. Стараючись хоч трохи полегшити біль ми залишаємо в себе речі, які нагадують нам про дорогу людину. Але такі речі можуть нести для нас небезпеку. Про що саме йдеться підкаже UaPortal.
Як речі померлого не можна тримати вдома
Ні в якому разі не можна залишати речі, які контактували з небіжчиком - диван/ліжко та постільна білизна, на яких лежав небіжчик, одяг, який був на ньому.
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Речі, до яких покійний був дуже прив’язаний також не можна лишати.
Дуже важливо не чіпати речі покійного протягом перших трьох днів після смерті, а в ідеалі – до сорокаденних поминок. Ті предмети, які ви вирішите залишити, бажано не зберігати в житлових приміщеннях.
Чи можна носити речі померлого
Предмети, які вам дуже дорогі та нагадують про померлого можна обробити:
полийте святою водою;
обкуріть димом свічки з церкви;
коштовності віднесіть на переплавку.
Це захистить вас від негативної енергетики.
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