Як речі померлих не можна зберігати: накличете біду та хвороби

Втрата близької людини – це дуже боляче. Стараючись хоч трохи полегшити біль ми залишаємо в себе речі, які нагадують нам про дорогу людину. Але такі речі можуть нести для нас небезпеку. Про що саме йдеться підкаже UaPortal.

Як речі померлого не можна тримати вдома

Ні в якому разі не можна залишати речі, які контактували з небіжчиком - диван/ліжко та постільна білизна, на яких лежав небіжчик, одяг, який був на ньому.

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Речі, до яких покійний був дуже прив’язаний також не можна лишати.

Дуже важливо не чіпати речі покійного протягом перших трьох днів після смерті, а в ідеалі – до сорокаденних поминок. Ті предмети, які ви вирішите залишити, бажано не зберігати в житлових приміщеннях.

Чи можна носити речі померлого

Предмети, які вам дуже дорогі та нагадують про померлого можна обробити:

полийте святою водою;

обкуріть димом свічки з церкви;

коштовності віднесіть на переплавку.

Це захистить вас від негативної енергетики.

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