Як вибрати насіння для посадки огірків, щоб отримати гарний врожай: на що звертати уваги в першу чергу

Як вибрати якісне насіння для посадки рослин на городі

При посадці огірків в городі завжди хочеться отримати багатий урожай. Для цього слід вибрати якісне насіння та знати декілька порад для городників з правильного догляду за рослинами.

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Агрономи та вчені вивели формулу, як отримати чудовий результат, не докладаючи при цьому великих зусиль. При виборі насіння в магазині слід звернути увагу на знак якості, який зазначають на упаковці.

Вибір огірків для висаджування величезний. Існують сотні сортів та гібридів, деякі більш смачні, деякі дають більший урожай, а деякі – стійкіші до хвороб.

Для відкритого ґрунту експерти радять вибирати гібриди з маркуванням Ф1 (F1) на упаковці. Коштують вони більше, але й шанси отримати хороший врожай набагато вищі.

Для теплиці краще обирати партенокарпічні огірки, вони самозапильні, а також більш стійкі до спеки, тому не бояться великої кількості сонця. Такі огірки люблять вологу.

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